قرار سعودي بعدم دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

قررت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بدءا من يوم غدٍ الاحد.

وقالت السعودية إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان، مضيفة أن على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.

وقال البيان السعودي: أجرينا محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أكد في وقت سابق أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.