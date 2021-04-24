اعلام الاحتلال: وساطة دولية لمنع التصعيد وخفض التوتر مع غزة

اكدت وسائل اعلامية اسرائيلية صباح اليوم السبت 24-4-2021 أن وسطاء دوليين يحاولون منذ ساعات صباح اليوم منع التصعيد وخفض حدة التوتر بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال.

ووفقًا لقناة "كان" العبرية فإن وسطاء دوليين يعملون على منع التصعيد وخفض التوتر في قطاع غزة وذلك بعد ليلة ساخنة شهدها القطاع من قصف متبادل بين المقاومة والاحتلال.

وكانت المقاومة أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على جرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن الشبان في قطاع غزة انتفضوا غاضبين بمسيرات عفوية اتجه بعضها الى موقع ملكة شرق حي الشجاعية الى الشرق من مدينة غزة ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة الا ان قوات الاحتلال أطلقت عليهم النار واصابت 3 شبان بالرصاص.

وفي الوقت ذاته قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال عددًا من المواقع المدنية والأراضي الزراعية في قطاع غزة دون أن تسبب اصابات في صفوف المواطنين الا انها احدثت اضرارا كبيرة.