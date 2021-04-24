حماس تحذر "إسرائيل" من استمرار التصعيد بالقدس

حذر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم اليوم السبت، قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في التصعيد ضد أهلنا في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وحمل برهوم في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأعمال الاستفزازية العنصرية التي يقوم بها جنوده ومستوطنيه بحق المقدسيين والمصلين والمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال: "إن التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق أهلنا في القدس وتغيير معالم المدينة المقدسة، وبحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، يأتي ضمن سياسته العدوانية الشاملة على شعبنا، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية وفي كل مكان في فلسطين".

وأضاف: "كل هذه الجرائم والانتهاكات لن تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والنضال والكفاح دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن حقوقه وحريته مهما كلف ذلك من ثمن".

وأوضح برهوم أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من رد على العدوان ضد المقدسيين يأتي في إطار القيام بواجبها الوطني والقيمي في حماية مصالح شعبنا، وكسر معادلات الاحتلال، الذي يتحمل كل تداعيات ونتائج استمرار هذا التصعيد".

ودعا الناطق باسم حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشعوب الأمة إلى تحمل دورهم ومسؤولياتهم في حماية أهلنا في القدس المسجد الأقصى، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ولجم هذا العدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته.

وطالب جميع المسلمين في العالم "للعمل على تثبيت وتعزيز صمود المقدسيين ودعم مقاومتهم القادرة على مواجهة ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله عز وجل".