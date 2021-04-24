القيادي المدلل : الرسالة وصلت للاحتلال بأن غزة لن تقف مكتوفة الأيدي

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 24/4/2021 ، ان الرسالة من قطاع غزة قد وصلت ، بأن غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات المستمرة في القدس المحتلة ، معتبراً أن معركتنا الحقيقية هي معركة القدس المستمرة والمشتعلة والتي لا يمكن أن تتوقف .

وقال القيادي المدلل خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" :"إن القدس المحتلة هي بوصلة الفلسطينيين ومن العناوين المهمة ، والمقدسيين يدافعون عن 2 مليار مسلم ، وما يحتاجونه هو الدعم والمساندة" .

وبين المدلل أن الرسالة الأقوى جاءت من قطاع غزة رداً على عربدة المستوطنين في القدس.

وأضاف:" الانظار تتجه للضفة المحتلة التي لابد من ان تُشعل النيران تحت اقدام المحتل الصهيوني نصرة للقدس" .

وتابع : الاحتلال الاسرائيلي يحاول كسر إرادة شعبنا ، الا أن محاولاته فشلت كون أن المقاومة لن تتراجع عن دورها".

وأضاف:" القدس على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية ، وغزة ستبقى حاضرة رغم حصارها وجوعها" .

وبشأن الغارات التي شنها الاحتلال "الاسرائيلي" على قطاع غزة ، قال المدلل:" الاحتلال ليس بحاجة الى الذرائع ، فالعدوان "الاسرائيلي" مستمر على شعبنا ومقاومتنا اوصلت الرسالة بانها لن تقف مكتوفة الايدي والقدس هي قلب الصراع .