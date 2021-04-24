كتائب الأقصى: ما يجري في القدس انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال

دانت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن ما يجري في مدينة القدس المحتلة يعبر عن انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين، مشيرة إلى أن الاحتلال الى زوال مهما تعاظمت قوته وجبروته.

وحيت الكتائب انتفاضة المقدسيين في وجه المحتل مؤكدة لهم أننا شعبٌ واحدٌ وهدفنا واحد هو تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الصهيوني.

وطالبت الكتائب في بيانها، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في القدس والتحرك العاجل والتصدي لمخططات الاحتلال وحماية أقصانا والذي يمثل أي مساس به بداية النهاية لدولة الغصب والاحتلال.‏