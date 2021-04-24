هذا ما قرره الاحتلال بشأن المستوطنات المحاذية للقطاع بعد صواريخ الأمس !

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت 24-4-2021 انهاء القيود التي كانت مفروضة على ما تُسمى "الجبهة الداخلية" في مستوطنات "غلاف غزة".

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع في القيادة "الجنوبية" العسكرية تقرر عدم فرض أية قيود على الجبهة الداخلية في منطقة غلاف غزة".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد دعا المستوطنين للبقاء قرب الملاجئ خشية من استمرار المقاومة الفلسطينية في غزة من اطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات.

وكانت المقاومة في غزة دكت مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات واعتقالات وضرب وتدنيس لباحات الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين.