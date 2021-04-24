حظر التجول الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الرابع

يدخل حظر التجول الجزئي في قطاع غزة اليوم السبت24/4/2021 يومه الثاني من الاسبوع الرابع ضمن الاجراءات الوقائية التي أعلنتها اللجنة الوبائية في قطاع غزة لكسر منحى الارتفاع الكبير في الاصابات .

إجراءات الاسبوع الجاري قد تكون أكثر شدة وخاصة بعد ان اعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء صلاة التراويح لمدة اسبوع، وفرض اجراءات مشددة بإغلاق المحال التجارة والمنشآت كافة فترة الحظر، وخاصة بعد امتلاء المشافي بالحالات الخطيرة والحرجة ، والتحذير ان الوضع الصحي في القطاع خطير للغاية .

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة اعلنت عن تسجيل 193 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية امس الجمعة.

و اشارت الوزارة الى أن العدد الكلي اليومي للإصابات 872 اصابة بعد فحص 3026 عينة بنسبة اصابة حوالي 29%.