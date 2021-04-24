تصعيد خطير في غزة ..الاحتلال يقصف القطاع جواً وبراً والمقاومة تدك المستوطنات بالصواريخ

شنت طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم السبت 24/4/2021 سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة في ليلة وصفت بالساخنة ، في حين واصلت المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات المحاذية للقطاع ، في رسالة من المقاومة للإحتلال بأن القدس خط احمر.

طائرات الاحتلال قصف موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع، و قصفت أرضاً زراعية شرق مدينة رفح، واهدافاً في شمال شرق المدينة، ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع.

واستهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، مرصدين تابعين لقوات الضبط الميداني لحماية الثغور شرق قطاع غزة، بقذائف عدة.

وأفاد مراسلنا، بأن دبابة "إسرائيلية" عسكرية أطلقت النار تجاه نقطة للضبط الميداني في منطقة أبو ظاهر شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس، تبعه قصف بقذيفة في محيط النقطة.

وفي شرق مخيم البريج، قصفت دبابة الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة تلة أم حسنية شرقي مخيم البريج، بقذيفتين.

وذكر مراسلنا أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف إنارة "ضوئية" في سماء بلدة بيت حانون والشجاعية شرق وشمال غزة، مشيرًا إلى أن الاستهدافين لم يسفرا عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

المقاومة الفلسطينية، واصلت اطلاق رشقاتها صاروخية على مواقع ومستوطنات مختلفة في غلاف قطاع غزة ، حيث ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في موقع كيسوفيم شرق غزة، كذلك دوت في منطقة أشكول و نتيف هعسراه.

المواقع العبرية، قالت ان القصف الصاروخي طال جميع مستوطنات الغلاف، فيما تناقلت مواقع تابعة للمستوطنين أن نحو عشرة صواريخ أطلقت في دقائق معدودة.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية، أطلقت نحو 15 صاروخاً منذ مساء الجمعة، وفجر السبت، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على أهالي مدينة القدس.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، هددت، الاحتلال "الإسرائيلي" من الاستمرار في عدوانه على أهالي مدينة القدس.

ويشار ان مواجهات ليلة اندلعت أمس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن 105 إصابات في المدينة المقدسة، إثر اعتداءات لقطعان المستوطنين.