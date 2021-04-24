3 اصابات برصاص الاحتلال شرق غزة خلال مسيرة عفوية دعمًا للقدس

أفاد مراسلنا في غزة أن ثلاثة شبان أصيبوا فجر اليوم السبت 24-4-2021 برصاص الاحتلال الإسرائيلي وذلك قرب موقع "ملكة العسكري" شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال هاجمت الشبان الثلاثة الذين تظاهروا مع بضعة شبان بشكل عفوي دعمًا واسنادًا للمقدسيين، حيث وصل الشبان على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق حي الشجاعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان مما أدى إلى اصابتهم بالرصاص ونقلهم الى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف تجاه موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وشهد قطاع غزة في ساعات ما قبل فجر اليوم السبت مسيرات عفوية احتجاجية على ما يجري من انتهاكات اسرائيلية بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، وكان العشرات من المحتجين وصلوا الى منزل قائد أركان المقاومة "بهاء أبو العطا" مرددين بالرد على جرائم الاحتلال في القدس مهما كلف الثمن.