اصابات خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في محيط البلدة القديمة بالقدس

أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وسادت حالة من التوتر في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 8 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما رشت مركبة المياه العادمة مياهها تجاه الشبان لتفريقهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدا بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لشرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.

كما اندلعت، الليلة، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط مصانع "غاشوري" غرب مدينة طولكرم.

وأفاد شهود عيان ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان الذين خرجوا بمسيرات غضب نصرة للقدس والأقصى، بدعوة من حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني

وفي مدينة رام الله قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مسيرة انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان بكثافة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحاجز العسكري الذي تقيمه قوات الاحتلال في المكان، في أعقاب وصول المسيرة التي انطلقت من وسط مدينة رام الله بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تأكيداً على الوقوف إلى جانب أهالي القدس في معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق الشبان الطرق بالحجارة وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية قرب الحاجز العسكري لجيش الاحتلال، الذي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

كما اندلعت، مساء اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين قرب حاجز قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال على الحاجز أطلقوا خلال المواجهات، الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان، وسط اندلاع النيران في المكان.

وتشهد مدينة القدس مواجهات متفرقة مع الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة، تنديدا بجرائم المستوطنين المتطرفين ضد أبناء شعبنا في القدس وممتلكاتهم.