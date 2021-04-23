ابو ظريفة يدعو للدخول في حالة اشتباك يومية مع الاحتلال في القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 م
23 ابريل 2021
طلال ابو ظريفة
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دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة لاستخلاص الدروس والعبر من أجل الدخول في حالة اشتباك  يوميا في القدس لفرض الانتخابات في مدينة القدس دعاية وتصويتاً بما يعزز من مكانة هذه المدينة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين وباعتبارها جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

و في تعليقه على المواجهات المندلعة في مدينة القدس  قال ابو ظريفة: "كما عودنا أبناء شعبنا  في القدس التصدي لهجمات المستوطنين باعتبار خيار التصدي والمواجهة هو الخيار القادر على افشال مخططات الاستيطان المتنامي في مدينة القدس في إطار استراتيجية يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يؤدي إلى أسرلة هذه المدينة وتحويلها عاصمة للكيان".

و طالب ابو ظريفة  باسناد ابناء شعبنا في باب العمود  وغيرها من مناطق القدس، في إطار هذه المواجهة لديمومتها  باعتبارها الكفيلة بخلق ميزان قوى على الارض قادر على سد الطريق في وجه كل المحاولات الاسرائيلية لتهوبد هذه المدينة  من خلال استراتيجية الحركة الصهيونية باعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان استناداّ للخطوة المشؤومة التي أخذها ترامب ونقل السفارة بناءً عليها.

#اعتداءات الاحتلال #الجبهة الديمقراطية #احداث القدس #اعتداءات المستوطنين

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