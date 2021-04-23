حزب الله يدين اعتداءات الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة في القدس

أدان حزب الله الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة في القدس المحتلة، والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المواطنين.

ووجه حزب الله في بيان صحفي، اليوم الجمعة، التحية للشعب الفلسطيني لتصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة

كما أعرب عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينيين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة.

وأعلن حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشريف والمجاهد، مؤكدا ان الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة، ويؤكد بتضحياته الدائمة دوماً أن لا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة.