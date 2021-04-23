قوات الاحتلال تعتقل شابًا في مدينة القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:23 م
23 ابريل 2021
قوات الاحتلال تعتقل شابًا في مدينة القدس المحتلة
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا من منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا واقتادته إلى جهة غير معلومة.

في حين، تشهد ساحات المسجد الأقصى والقدس انتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال، في أعقاب الدعوات المقدسية لشد الرحال وصلاة الجمعة في القدس، لصد اعتداءات الاحتلال ومخططاته.

وشهد باب العامود في المدينة، ليلة أمس، اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة 105 شابًا فلسطينيًا، ومنعت فجر اليوم القوات "الإسرائيلية" مصلين من أداء صلاة الفجر في الأقصى والقدس، وسط أجواء من التوتر قد تشهدها المدينة بعد صلاة الجمعة.

 

 

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