"الجهاد" تنظم مهرجان لاستقبال الأسير المحرر أيسر الأطرش في جنين

نظمت حركة الجهاد الإسلامي مساء أمس في بلدة كفر راعي بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، مهرجاناً حاشداً لاستقبال الأسير المحرر أيسر الأطرش، وذلك عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد أن أمضى مدة حكمه البالغة 18 عاماً.

وفي كلمة له خلال مهرجان الاستقبال قال الأسير المحرر أيسر الأطرش بأننا نحمد الله الذي كتب علينا الجهاد وأعزنا به، ونحمده بأننا خرجنا أشد عزماً وأقطع يقيناً بزوال الاحتلال، مبرقاً بالتحية لروح الشهداء الأبطال الذي جادوا بدمائهم رخيصة في سبيل الله، ونصرة للمقدسات وفي مقدمتهم الشهيد المعلم الدكتور فتحي الشقاقي، والشهيد ياسر عرفات والشهيد أحمد ياسين والشهيد أبو علي مصطفى والشهيد عمر القاسم.

وأضاف الأطرش أننا نحتسب سنين العمر في سبيل الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل جهدنا وجهادنا.

وذكر الأطرش بمعاناة الأسرى خلف القضبان في معركتهم المستمرة ضد السجان الصهيوني، مطالباً الكل الفلسطيني ببذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج العاجل عن جميع الأسرى، وفي مقدمهم الأسرى المرضى والأسيرات.

وأبرق الأطرش بالتحية لأسرى بلدة كفر راعي وفي مقدمتهم الأسير علي صبيح والأحبة عزام وبلال وبسام ذياب والأسير يوسف الأطرش والأسير محمد ملحم، والأسير جمال السيد وعلام ملحم والأسير مهند الشيخ إبراهيم والأسير محمد جوابرة.

وفي ختام كلمته جدد الأطرش العهد لكل الشهداء وفي مقدمهم الشهيد القائد إياد صوالحة، بأن يبقى على العهد وأن يسير على دربهم درب ذات الشوكة، وعلى درب الجهاد الإسلامي وسرايا القدس.

بدوره هنأ الشيخ القيادي خضر عدنان الأسير المحرر أيسر الأطرش وعائلته المجاهدة وبلدته بلدة كفر راعي بتحرره من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأبرق عدنان بالتحية لروح شهداء كفر راعي وفي مقدمهم الشهيد إياد صوالحة قائد سرايا القدس وكذلك أبرق بالتحية لأسرى كفر راعي الأبطال الذين يقبعون خلف السجون الاحتلال.

وقال عدنان "أن من لا يقدر الجهد لن يحسن العمل، وما أجملكم يا شعب فلسطين وأنتم تترقبون صاروخ يضرب في النقب في ديمونا" مضيفاً أنها صواريخ المقاومة صواريخ الرفض للاحتلال، صواريخ من يحمل دم بهاء أبو العطا شهيداً على درب التحرير.

ووجه عدنان عتبه على الأسرى المحررين الذي تحرروا ووقفوا جانباً وترددوا عن مواصلة الدرب، على خلاف الأسير المحرر أيسر الذي خرج بهذا العنفوان وهذا الإصرار على مواصلة الدرب فكل التحية لهذه الروح العالية وللعزيمة الصلبة والتحية يا أيسر لحريتك ولعدم ترددك.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أيسر الأطرش ولد بتاريخ 05/06/1979م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (18) عامًا، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وقد تم اعتقاله من داخل المشفى إذ كان يعالج بعد إصابته من قوات الاحتلال، وقد أفرج عنه أمس من سجن النقب الصحراوي.



