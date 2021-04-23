صحة غزة تسجل 13 حالة وفاة و 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 992 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء3228 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي، أنها سجلت تعافي 1923 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبيّنت أن اجمالي تراكمي للمصابين 96081 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 17500 حالة، واجمالي المتعافين 77749 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 832 حالة وفاة.

ووصل اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 290 حالة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة.

وبشأن التطعيمات ضد الوباء، وصلت اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35464 شخص.