شهاب: الاحتلال لن يرى الاستقرار في ظل الروح الثورية في صدور المقدسيين

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، إن المقدسيون عبادتهم رباط ورباطهم عبادة والصلاة في الأقصى مقاومة والصمود في حواري القدس وشوارعها رباط وجهاد، مشيرا إلى أن ذلك يغيظ الاحتلال الغاصب.

وأضاف شهاب في تصريح لـ فضائية "فلسطين اليوم"، أن الاحتلال لن يرى الاستقرار في ظل هذه الحيوية المتجددة والروح الثورية المتقدة في صدور المقدسيين الأبطال.

وأوضح أن ليالي القدس ستضيئ الطريق أمام الشباب الثائر لتصعيد الانتفاضة والمواجهة في وجه الاحتلال.

وشدد شهاب، أنه لا خيار أمام شعبنا سوى المقاومة لحماية وجودنا والتصدي للمخططات الإرهابية والعدائية الصهيونية التي تستهدف ارضنا ومقدساتنا.

ودعا القيادي في الجهاد، إلى استمرار الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى والصمود في الشبخ جراح وبال العامود وكل أحياء القدس التي ستبقى عنوان كل مواجهة.