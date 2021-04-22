محكمة الاحتلال ترفص التماسات نتنياهو من تولي رئيس الحكومة

رفضت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" اليوم الخميس عدة التماسات لمنع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة بسبب محاكمته الجارية، بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية".

وأوضحت الصحيفة، أن محكمة الاحتلال عللت قرارها بحق نتنياهو، قولها: "لا يوجد سبب للتدخل حيث لم يتم تحديد السبب في هذه المرحلة يبرر عدم قدرة نتنياهو على أداء دوره".

و"استخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلطته بشكل غير قانوني لصالح شؤونه الشخصية للسعي والحصول على مزايا غير مبررة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل لتعزيز شؤونه الشخصية"، كما قال المدعي العام ليات بن آري بحضور نتنياهو.

الاحد، رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" بالفعل المنصرم طلبًا لمنع بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي 5 أبريل/ نيسان، استؤنفت محاكمة نتنياهو الذي توبع بشبهة الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، مع استدعاء الشهود للحضور في المحكمة بمدينة القدس المحتلة.