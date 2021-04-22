بدء تطبيق الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا واغلاق المساجد في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:06 م
22 ابريل 2021
حظر التجوال
اعلان اسفل صورة الخبر

دخل قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، في حالة الحظر الشامل على اثرها تم وقف صلاة العشاء والتراويح لمدة أسبوع بسبب جائحة كورونا.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أكد أن الأجهزة الشرطية، على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال: "عند الساعة 6 مساء اليوم الخميس، سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة".

وأضاف: "وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل، حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية".

وتابع: "صلاة العشاء والتراويح اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل، وستمنع حركة المركبات يوما الجمعة والسبت، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب".

وأبين البزم، أنه "بعد أسبوع سنتمكن من وضع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وشدد على أن "مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جدا".

ولفت إلى أن السلطات الحكومية "تجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل" من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة، تجنبا لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".

ودعا البزم أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

حظر
حظر التجوال
مسجد- كورونا13.jpg
مسجد- كورونا12.jpg
مسجد- كورونا11.jpg
مسجد- كورونا10.jpg
مسجد- كورونا9.jpg
مسجد- كورونا7.jpg
مسجد- كورونا5.jpg
مسجد- كورونا4.jpg
مسجد- كورونا3.jpg
مسجد- كورونا2.jpg
 

 

#الاغلاق الشامل #كورونا #غزة

متعلقات