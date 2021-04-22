محكمة الاحتلال تحول قيادي في "حماس" للاعتقال الإداري

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ممثل قائمة "القدس موعدنا" عن حركة "حماس" الانتخابات الفلسطينية التشريعية الأسير ناجح عاصي في الضفة المحتلة، إلى ملف الاعتقال الإداري.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن محكمة الاحتلال حولت عاصي للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر، بدون تهمة.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء 13/4، ممثل القائمة ناجي عاصي، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من حركة "حماس" في الفترة الأخيرة في محافظات الضفة المحتلة وزجتهم داخل السجون، قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع بتاريخ 21 مايو المقبل، بهدف التأثير على مجريات الانتخابات.