الهند: ندعم الانتخابات الفلسطينية ونحن على استعداد لتوفير ما يلزم لانجازها

أكد مندوب الهند لدى مجلس الامن الدولي، أن بلاده تدعم على الدوام التوصل إلى حل عادل للقضية الفلســــــــــــطينية، يفضي لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وقال مندوب الهند في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، إنه لا يمكن أن يستمر الصراع إلى الأبد ويجب ان ينتهي على أساس حل الدولتين، حيث يجب أن يكون هناك مفاوضات تفضي إلى السلام المنشود الذي يتحقق بموجبه طموح الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة.

ودعا إلى التركيز على قضايا الوضع النهائي، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في هذا الشأن، وأن يكون هناك وقف لكل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض والعودة إلى القرارات الدولية.

ودعا أن يكون هناك تهيئة للظروف اللازمة من أجل تحقيق السلام واستئناف المفاوضات المباشرة، مضيفاً أن الهند دعمت إلى جانب المجتمع الدولي كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام الجدي.

وشدد ممثل الهند في مجلس الأمن على أن بلاده تدعم الانتخابات الفلسطينية، وهي على استعداد لتوفير ما يلزم لانجازها.

من جانب آخر، أكد أن هناك ضرورة للتعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات واللوازم العلاجية.

كما دعا لمراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الصعبة التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين للاستجابة لمتطلبات مكافحة الوباء.