وينسلاند: يجب أن تتلقى الانتخابات الفلسطينية دعمًا دوليًا لتحقيق المصالحة والوحدة الداخلية

قال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية التسوية "السلام" في الشرق الاوسط ، اليوم الخميس، إن الانتخابات الفلسطينية المقبلة أولوية يجب ان تتلقى الدعم من المجتمع الدولي لتعبيد الطريق امام تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية، نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأوضح وينسلاند في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، أنه

وأضاف وينسلاند، في كلمة له أمام مجلس الامن الدولي، أنه التقى لجنة الانتخابات الفلسطينية واطلع على مجريات العمل والجهود المبذولة لعقدها، بالتزامن مع وجود وباء "كورونا" المستجد.،

وأوضح أن لجنة الانتخابات أعلنت الانتهاء من اعداد قوائم المرشحين وفتح باب الطعون ضمن الاجراءات القانونية، وغيرها من الإجراءات.

أكد المنسق الأممي، على ضرورة أطراف الرباعية الدولية العمل على تحقيق حل الدولتين وتمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم المستقلة إلى جانب (إسرائيل).

وأوضح وينسلاند، أنه "من المهم على الرباعية تحقيق السلام وانهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وللوصول إلى ذلك، يجب العمل على اطلاق مفاوضات بين الجانبين للتوصل الى السلام المنشود، وهو ما يتطلب جهودا اقليمية ودولية".

وحول مكافحة وباء "كورونا"، رحب المنسق، بالجهود المبذولة لمكافحة "الجائحة"، وأيضا جهود توفير اللقاح للمواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر وينسلاند، أن استئناف المساعدات الاميركية للفلسطينيين، ولـ"لاونروا" خطوة في الاتجاه الصحيح، لأهميتها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين.

ودعا اسرائيل لوقف عمليات القتل والاعتقال والتفتيش وهدم المنازل، والتي تشكل انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا الى الجهود المستمرة للضغط على اسرائيل للايفاء بالتزاماتها، داعيا لتنفيذ القرارات الدولية لدعم الامن والسلام في المنطقة.