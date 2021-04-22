يبحث الكثير من الصائمين اليوم الخميس عن موعد أذان المغرب 10 رمضان 2021 ليترقبوا موعد الافطار وانهاء ساعات طويلة من الصيام.

وكان الفلسطينيون قد تزينوا منذ بداية شهر رمضان بمظاهر الشهر الكريم والتي منها التعرف على مواعيد الآذان سواء المغرب أو الفجر.

وفي هذه المقالة ننشر لكم موعد أذان المغرب 10 رمضان 2021 في قطاع غزة وجاءت على النحو التالي:

الفجر: 04:37 AM

الظهر: 12:41 PM

العصر: 04:18 PM

المغرب: 07:16 PM

العشاء: 08:46 PM

ويمر شهر رمضان 2021 في وقت تشتد في الطفرة الثانية من فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية فرضتها الحكومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وإجراءات مماثلة فرضتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.