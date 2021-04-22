جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض الصاروخ الذي أطلِق من سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سورية قد فشلت، حيث سقط في منطقة مفتوحة بالنقب في جنوب البلاد.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن "التحقيق الأولي في حادثة إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا إلى "اسرائيل" يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ اعتراض فعلي".

ويشار انه سقط صاروخ أرض - جو أطلق من سورية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، قرب ديمونا وسط النقب، حيث أطلق الصاروخ، وهو من طراز sa5، من منطقة الجولان بعد هجوم جوي "إسرائيلي" في دمشق، باتجاه الطائرات "الإسرائيليّة".

ومن جانبه قال المراسل العسكري لموقع صحيفة "معاريف"، العبرية طال ليف رام:" أن التقديرات هي أن الهدف لم يكن قصف ديمونا أو النقب".

ورداً على هذا الصاروخ ردّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف البطارية التي أطلق منها الصاروخ.

وفي ذات الاطار نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه: "حوالي الساعة 1:38 من فجر اليوم الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، لافتةً انه قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".