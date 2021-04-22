"القدس موعدنا": تأجيل الانتخابات غير منطقي

أكد المتحدث باسم قائمة القدس موعدنا يوسف قزاز اليوم الخميس 22-4-2021 أن قضية تأجيل الانتخابات الفلسطينية غير منطقي، والاحتلال يتعمد التشويش على العملية الانتخابية، لأنه يعلم يقينًا أن الانتخابات ستؤدي حتمًا للخروج من حالة الانقسام.

وقال قزاز في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "قرار إجراء الانتخابات جاء بتوافق الكل الفلسطيني عبر لقاءات اسطنبول والقاهرة وإثر مخرجات لقاءات الأمناء العامين، ومعركة إجرائها في القدس يكون بفلسفة تحدي الاحتلال وليس بالتأجيل والهروب".

وأكد على أن العملية الانتخابية لن تؤجل، ولن يعاقب شعبنا مرة أخرى بتأجيل الانتخابات حتى يرضى طرف أو آخر، موضحًا أنه في حال كانت كذلك، فلنبدأ الاشتباك مع الاحتلال ثم نترك الانتخابات لاحقا، ولنجسد رؤية وندية شعبنا لهذا الاحتلال.

وقال: "سننتزع كافة حقوقنا من أنياب هذا الاحتلال، رغما عنه وعن كل إجراءاته الظالمة، ورغم كل المطبعين والمهرولين والمساندين له في عمليات التصفية والإقصاء والتغييب للمقاومة"، مشددًا على أن قضية القدس التي سمّينا قائمتنا باسمها، ويحن لها كل عربي ومسلم، لا نسقطها من حساباتنا ولا ينبغي أن تسقط من الحسابات على أي صعيد.

وأكد أن القدس كانت دائمًا حاضرة حاضرة قبل إصدار المراسيم، وقبل التفاهمات على موضوع الانتخابات وسيناريوهات وكيف يمكن التعامل مع القدس، ولم نكن أقل إدراكا في هذا الموضوع أثناء المباحثات التي سبقت إصدار المراسيم، مؤكدًا على أنه يجب أن تكون القدس هي حجر الزاوية في معادلة مقاومة وسياسية للاحتلال.

وبين أن "المعركة الانتخابية مع الاحتلال في القدس ستكون بفلسفة الاشتباك والتحدي والإصرار على إنجاح هذه العملية في القدس أولا، وليس بفلسفة التأجيل والهروب إلى الخلف والتراجع خطوة إلى الوراء".