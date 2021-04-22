شاهد رونالدو يتسبب بهدف في مرماه ويثير ضجة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:33 م
22 ابريل 2021
رونالدو
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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فجر اليوم الخميس 22-4-2021 مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي تسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه مما اثار استياء نشطاء التواصل.

وكان يوفنتوس فاز في المباراة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد جاء نتيجة خطأ من رونالدو في الدقيقة 25 من المباراة، بعدما تم تنفيذ متقن لكرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سدد اللاعب جاستون بروغمان كرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء مستغلا عدم قفز رونالدو خلال تواجده في الحائط البشري أثناء التسديد ليسكن الكرة في شباك اليوفي.

واعتبر متابعو اللقاء لقطة رونالدو تكرارا لنفس الخطأ الذي تسبب في هدف بورتو الذي تسبب في إقصاء البيانكونيري من دوري الأبطال.

وتم تداول لقطة رونالدو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط سخرية من جانب المتابعين واصفين إياه بـ "الجبان" بينما دافع مشجعو اللاعب عن أدائه.

 

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