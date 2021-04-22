شاهد رونالدو يتسبب بهدف في مرماه ويثير ضجة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فجر اليوم الخميس 22-4-2021 مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي تسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه مما اثار استياء نشطاء التواصل.

وكان يوفنتوس فاز في المباراة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد جاء نتيجة خطأ من رونالدو في الدقيقة 25 من المباراة، بعدما تم تنفيذ متقن لكرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سدد اللاعب جاستون بروغمان كرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء مستغلا عدم قفز رونالدو خلال تواجده في الحائط البشري أثناء التسديد ليسكن الكرة في شباك اليوفي.

😂 Not sure what Cristiano Ronaldo is doing in the wall... pic.twitter.com/ZDzkPzPOsW — SPORF (@Sporf) April 21, 2021

واعتبر متابعو اللقاء لقطة رونالدو تكرارا لنفس الخطأ الذي تسبب في هدف بورتو الذي تسبب في إقصاء البيانكونيري من دوري الأبطال.

وتم تداول لقطة رونالدو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط سخرية من جانب المتابعين واصفين إياه بـ "الجبان" بينما دافع مشجعو اللاعب عن أدائه.