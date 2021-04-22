حماس: ما كشفه فيسوك عن أمن الضفة يتنافى والعمل السياسي الوطني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 22/4/2021، أن ما كشفه تقرير "الفيسبوك" من ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن ما كشفته فيسبوك لا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها خاصة في خضم العملية الانتخابية.

وعبرت الحركة، عن خطورة التقرير الذي أصدرته شركة "فيسبوك" حول عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في رام الله، ضد مواطنين وسياسيين ورجال أعلام وصحفيين فلسطينيين.

ورأت الحركة، أن ️هذا السلوك من الاجهزة الأمنية في الضفة في التجسس على المواطنين، مدان ومستنكر وانتهاك واضح وخطير للقانون، وتعدي سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون.