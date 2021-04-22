موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في شهر رمضان 2021، لا سيما أن نبأ عودة أحمد الشقيري للبرامج الرمضانية تسبب في ضجة كبيرة، وفرحة عارمة في نفوس جميع محبين برامجه، التي انقطع عن تقديمها منذ فترة، وتصدرت الأسئلة المختلفة حول البرنامج محرك البحث جوجل، وجميع مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك سنقدم لكم موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في شهر رمضان 2021.

موعد عرض برنامج أحمد الشقيري في شهر رمضان 2021 والقناة الناقلة

أعلنت قناة mbc 1 عن عرضها لبرنامج “سين” لأحمد الشقيري في رمضان.

حيث يمكنكم مشاهدته في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بينما يمكنكم مشاهدته في تمام الساعة السادسةة والربع بتوقيت السعودية.

وقد أعلنت القناة عن حرصها على عرض البرنامج قبل المغرب بقليل ليتمكن من مشاهدته أكبر عدد من المشاهدين.

كما يمكنكم أيضًا مشاهدة البرنامج دون فواصل إعلانية من خلال منصة شاهد vip.

يمكنكم مشاهدة برومو البرنامج الملحق بالمقال، والذي ردد فيه الشقيري كلمات مؤثرةقائلًا: «يا أهلًا وسهلًا.. برنامج سين.. لما نمشي في هذه المسيرة نعرف إنه طريق وطريق كله لازم يشارك فيه.. التحسين ما بيحصل بضغطة زر.. الصورة ما تحكي كام سنة».

تردد قناة ام بي سي الناقلة لبرنامج أحمد الشقيري

معدل الترميز: 27500

التردد الخاص بالقناة هو: 11470

ويذكر أن الاستقطاب: رأسي V.

وتجدر الإشارة لكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ومن الجدير بالذكر أن اسم القناة على الرسيفر: MBC.

كيفية تنزيل تردد قناة MBC1 رمضان 2021 على الرسيفير الخاص بك

قم بكتابة التردد السابق ذكره في الفقرة السابقة.

يجب عليك أن تراعي الدقة في إدخال البيانات الخاصة بكل تردد.

عليك الآن أن تختر خيارات من الريموت – Options.

عليك بعد ذلك اختيار تثبيت – Installation.

ثم عليك أن تختار بعد ذلك تثبيت يدوي – Manual Installation.

يجب عليك أن اختيار القمر الصناعي Nile sat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ثم يجب عليك أن تدخل التردد الخاص بالقناة المراد تنزليها.

كما عليك أن تختار القطبية (رأسي V/ أفقي H).

الآن: يجب عليك أن تقوم بإدخال معدل الترميز.

يجب عليك أن تضغط على Ok

ثم قم بعمل حفظ – Save.

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