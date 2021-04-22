ملتقى دعاة فلسطين: حذف "الأونروا" لمواد تعليمية هو قرار خطير ولا يمكن تجاوزه

أكد نائب رئيس ملتقى دعاة فلسطين د. صالح الكاشف، اليوم الخميس، ان ما قامت به إدارة "الأونروا" من حذف لمواد تعليمية من منصتها ضمن نظامها في التعليم الالكتروني هو إجراء خطير لا يمكن تجاوزه.

وقال الكاشف خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، ان هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة, حيث يسعى منه استهداف الهوية الإسلامية لشعبنا الفلسطيني ولقضيتهم المركزية وتغييب لحقوقهم المسلوبة، مؤكداً بان هذا الاجراء لا يمكن تجاوزه فهو يستهدف وعي أبناء شعبنا.

وبين ان حذف المواد التعليمية ليس خللاً فنياً أو أمر عرضي بل يأتي في إطار التماهي مع الضغوط الصهيونية والرضوخ للضغوط التي تمارسها جهات دولية مدفوعة من الكيان الصهيوني.

وأشار الي ان حرمان الطلاب من المقررات الدراسية المهمة والتي تساهم في بناء عقولهم, يهدف إلى تغيير وتزييف الوعي، وحرف انتماءنا الديني، وهي تعتبر أولى خطوات إفشال قضيتنا الفلسطينية.

وطالب الكاشف السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الدولي والفصائل الفلسطينية بتدخل لضغط على إدارة الوكالة بالتراجع عن إجراءاتها وثنيها عن هذه القرارات التعسفية والخطيرة.