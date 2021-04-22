روسيا ومصر تتفقان على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وقال الصندوق في بيان له : "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مينافارم" المصرية، إحدى شركات "بروبيوجين" الألمانية، عن اتفاق لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وأضاف : "يعتزم الطرفان البدء في النقل التكنولوجي قريبا وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من عام 2021".

وفي السياق نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وأشار فيرشينين، إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V".

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في الـ 19 من نيسان /أبريل الحالي، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 بالمئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6 بالمئة).