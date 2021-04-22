بيريز: أندية بطولة السوبر ليغ الـ12 وقعت على عقود إلزامية

أطلق رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، تصريحات نارية، عقب أزمة دوري السوبر الأوروبي الجديد، وانسحاب عدد من الأندية من البطولة.

وأكد فلورنتينو بيريز أن بطولة السوبر الأوروبي الجديد لم تنته، مُشيرًا إلى أن الأندية الـ12 وقعت على عقود إلزامية.

وقال بيريز خلال حواره لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، معلقا على فوز الميرنجي على قادش: "لعبنا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، ونقاتل على كل البطولات".

وعن بطولة السوبر ليج، صرح: "عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة، وربما لم نتمكن من شرحه جيدا".

وتابع: "أنا حزين. لا يمكن المساس بالليجا، لكن نظام دوري الأبطال تجاوزه الزمن، والجمهور لم يعد يهتم بالبطولة سوى من الدور ربع النهائي".

وأضاف: "خسرنا الموسم الماضي 650 مليون يورو، وتوصلنا إلى بطولة تلعب بها أفضل فرق أوروبا، ويمكننا الحصول على المزيد من الأموال".

وأوضح: "لم أر قط مثل هذا الهجوم من رئيس الاتحاد الأوروبي، تهديدات وإهانات كما لو أننا قتلنا شخصًا، يجب إنقاذ كرة القدم".

وعلق: "أريد رئيسا مثقفا لا يهين... كان عليه أن يكون قدوة".

وأردف قائلا: "أحد الأندية الإنجليزية الستة لم يكن مقتنعا حقا بالمشروع، مما تسبب في نقل ذلك لبقية الأندية".

واسترسل: "ظهرت حملة تقول إننا سننهي كرة القدم، لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص لديهم امتيازات ولا يريدون أن يخسروها. أعتقد حقًا أنه لا يوجد حل آخر، ومن لديه حل فليقدمه. مالكو الأندية الإنجليزية أمريكيون ويحبون الرياضة".

وأردف: "الـ12 ناديا وقعوا عقدًا ملزمًا، ويمكننا استيعاب فرق أخرى. الأندية انسحبت لأن (يويفا) قدم عرضًا، ولن نكشف عنه على أي حال، ولا يمكن أن تكسب الأندية أموالا وأندية أخرى تخسر".

واستكمل: "لدي مسؤولية أن يكون ريال مدريد رائدًا، وإذا كان هناك مال فهو للجميع، والمشروع في وضع الاستعداد ونحن نفكر في المستقبل، ويوفنتوس لم ينسحب".

وعن هجوم رئيس نادي فياريال، علق: "كرة القدم تحافظ عليها الأندية الكبرى، وهو ليس على حق في تصريحاته، فلعبة التنس يُحافظ عليها النجوم الكبار، وإذا كان يملك فكرة تدر لنا المال فعليه الكشف عنها".

وأسهب: "الأندية الدائمة هي الأكثر جماهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مباريات لا يُشاهدها أحد".

وكشف: "تحدثت مع أنييلي رئيس يوفنتوس اليوم 3 مرات، ولا أشعر بالوحدة، ونحن نرى بأي طريقة يمكننا جني الأموال، وسيكون من الخطأ إذا لم نفكر بهذا الشكل".

وأكد أن الانتظار لحين تعديل نظام دوري الأبطال في عام 2024 لن يجدي نفعا.

وبيّن: "علينا أن نفعل ذلك الآن، ولا يمكننا الانتظار 3 سنوات، فالمال يأتي من المباريات الجيدة، ويجب خوض مباريات مثل فيدرر ضد نادال التي تهم الجماهير".

وعن لابورتا رئيس برشلونة، كشف: "لقد تحدثت معه، وبالطبع هو مستمر معنا في المشروع بشكل طبيعي".

وأوضح: "لست خائفا من أي انتقام، وكنت قلقا حين تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي عن اللعب المالي النظيف، فهو أمر أساسي، ويجب أن يكون صارمًا وليس مرنًا".

وعن الهجوم ضد البطولة، علق: "لقد واجهنا عدوانا رهيبًا، وحين يحدث ذلك على أرض الواقع سنرى النتيجة. الأندية ستخسر أكثر من ملياري يورو في الفترة المقبلة".

واسترسل: "من المستحيل إبرام صفقات كبيرة إذا لم تتدفق الأموال، ولم يمنحونا الفرصة لنشرح أكثر عن البطولة، وسنواصل العمل لإتمامها".

وحول هجوم خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، رد: "لقد جئت لأبني ولديّ مصداقية معينة، ولن أفعل أي شيء للضرر بكرة القدم بعد 20 عاما".

وبسؤاله عن اجتماع الليجا غدًا، أجاب: "ريال مدريد لن يحضر حيث لم تتم دعوتنا، وعلى السيد تيباس أن يُعيد النظر".

وأكمل: "يجب تخفيض الرواتب لأن الوضع خطير للغاية، والبعض يقول إنه لا شيء يحدث، وأنا فقط أطلب الشفافية، ففي الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، يتم نشر رواتب اللاعبين والمديرين ويمكن رؤية الجهود التي بذلوها".