موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2021 في غزة- اليوم العاشر

منذ بداية شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2021 في قطاع غزة على وجه الخصوص، واليوم يجري البحث عن موعد آذان المغرب في اليوم العاشر من شهر رمضان 2021.

وبدأ الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت بعض المدن بمظاهر الشهر الفضيل، فيما بدأت المحال التجارية في عرض ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

موعد أذان المغرب في شهر رمضان في قطاع غزة

مواعيد الصلاة في مدينة غزة، اليوم الخميس بتاريخ 22 أبريل, 2021 الموافق 10 رمضان, 1442.

هجري: 10 رمضان, 1442 هـ

ميلادي: 22 أبريل, 2021 مـ

ظهر عصر مغرب عشاء

الفجر: 04:37 AM

الظهر: 12:41 PM

العصر: 04:18 PM

المغرب: 07:16 PM

العشاء: 08:46 PM

ويمر شهر رمضان 2021 في وقت تشتد في الطفرة الثانية من فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية فرضتها الحكومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وإجراءات مماثلة فرضتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.

ورغم الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا على حركة وحياة المواطنين في فلسطين، إلا ان مظاهر الاستعداد لشهر رمضان ما زالت مستمرة، وسط حركة خجولة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.