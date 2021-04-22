"كورونا غزة": 11حالة وفاة و1179 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 حالة وفاة و1179 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، ان 1179 اصابة جديدة سجلت بعد أجراء 3628 فحص مخبري، فيما سجل 1902 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى ان اجمالي الحالات النشطة وصل إلى 18444 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة الي819 حالة و حالات التعافي الى 75826 حالة

وأوضحت ان اجمالي الحالات التى تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل الى 387 حالة والحالات الخطيرة والحرجة الى 291 حالة.

وفيما يخص التطعيمات بينت الوزارة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35082 شخص