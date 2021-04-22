من هو خالد مقداد الذي احتل مواقع التواصل الاجتماعي؟

بعد أن انتشر خبر وفاته.. احتل اسم خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، قائمة البحث صباح اليوم الأربعاء 22/4/2021، على محركات البحث بعد أن شاع خبر وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من نفي أبنائه وليد والمعتصم مقداد الخبر بنشر فيديوهات لهم عبر حساباتهم الرسمية على فيس بوك، للحديث عن صحته، وأوضح الأبناء أن والدهم بخير.

وقال أبناء خالد مقداد: «الأطباء أخبرونا بتحسن صحة الوالد وبدأت في التعافي وتواجده في العناية المركزة ماهي إلا حالة من الاطمئنان على صحته وكذلك متابعة حالته أولاً بأول»، وطالبوا الجمهور بالدعاء له.

وخالد عبد الله جبريل مقداد (1 يناير 1972-) مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية . وقد تخرج مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن. افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.

ومقداد متزوج من مروة حماد وأنجب سته أبناء هم: الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، إياد، سند

وطيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليا هي على القمر عربسات ، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة