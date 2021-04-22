وكيل وزارة الداخلية بغزة يصدر تعليمات بتشديد إجراءات الاغلاق الليلي

أصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء ناصر مصلح، أمس الأربعاء، تعليماته بتشديد إجراءات متابعة وضبط الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة فترة الإغلاق الليلي الشامل.

وأكد مصلح على ضرورة رفع الأجهزة الشرطية والأمنية درجة الاستنفار، وتكثيف المتابعة للإجراءات المتخذة مؤخراً، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الالتزام، مبيناً أن كل من يخالف قرار الإغلاق الليلي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبين وكيل الوزارة ان المرحلة الحالية الأكثر خطورة في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، ما يحتم على جميع المواطنين التحلي بالمسؤولية والالتزام التام بتدابير الوقاية الشخصية والعامة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عدداً من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً اعتباراً من غد الخميس، ولمدة أسبوع.