كأس دوري أبطال أوروبا في تركيا

وصل مساء اليوم الأربعاء 21-4-2021 كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى مدينة إسطنبول التركية قادما من مدينة نيون السويسرية.

ويأتي وصول كأس دوري أبطال أوروبا تمهيدًا لاستضافة تركيا المباراة النهائية في الـ29 من مايو المقبل من دوري الأبطال.

وعرض الكأس وفقًا لوسائل الاعلام التركية أمام الصحفيين في قصر "أسماء سلطان" التاريخي المطل على مضيق البوسفور.

ويزن الكأس المصنوع من الفضة 7.5 كيلوغرام، ويبلغ طوله 73.5 سنتيمتر، واستغرق صنعه 340 ساعة.

ومن المقرر ان يلتقي ريال مدريد ضد تشيلي، وباريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي ضمن المربع الذهبي لدوري الأبطال.