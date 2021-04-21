أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبان من السوبر ليج

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، أنه بات أحدث المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال أتلتيكو في بيانه: "قرر مجلس إدارة النادي الذي اجتمع صباح الأربعاء إبلاغ رابطة دوري السوبر الأوروبي والأندية المؤسسة رسميًا بقراره بالانسحاب من المشروع".

وأضاف: "اتخذ أتلتيكو مدريد قرارًا يوم الاثنين الماضي بالانضمام إلى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم".

وتابع: "بالنسبة للنادي، كان من الضروري أن يكون القرار نابعًا من كل أطراف عائلة الروخيبلانكوس، وخاصة جماهيرنا".

وأتم: "أظهر لاعبو الفريق الأول ومدربهم رضاهم عن قرار النادي، مدركين أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى".

ومن جانبه، قال إنتر ميلان الإيطالي، إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر في بيان، بعد لحظات قليلة من بيان أتلتيكو مدريد، أنه انسحب من البطولة المقترحة.

وأكد في البيان: "نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".