وزير خارجية الاردن يصل رام الله

وصل وزير الخارجية الأردني ، أيمن الصفدي، إلى قصر الرئاسة الفلسطيني في رام الله ، اليوم (الخميس) 21/4/2121، و ذلك بعد تأكيد المملكة عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أمس الثلاثاء، على أنها اجرت خلال السنوات الماضية البحث بدقة في سجلات الدوائر الرسمية الاردنية لكشف الوثائق، التي تظهر قيام وزارة الاعمار والتنمية الاردنية بتوقيع اتفاقية مع العديد من اهالي الشيخ جراح. عام 1956 لتأجيرهم وحدات سكنية.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الاردنية ، ضيف الله الفايز أنه جرى في عام 2019، وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق أخرى تعود لأكثر من 60 عاما.

وأكد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الفلسطينيين، مشددا على إدانة المملكة المطلقة لمحاولات "إسرائيل" اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.