د. القدرة :قد يكون هناك طفرات جديدة غير مكتشفة في غزة والمنحى الوبائي في ارتفاع

توقع د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم الاربعاء 21/4/2021 ، أن يكون هناك طفرات أخرى غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة، موضحاً ان القطاع ليس بمنأى عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه.

وقال القدرة خلال تصريحات لصوت الاقصى ان المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا زال في صعود مستمر والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في عنفوانها والفايروس لا زال تحت الدراسة في العالم.

ويشار الي ان وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الأربعاء 21/4/2021 ، عن تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع اعداد الوفيات منذ بداية الجائحة لـ808 ، وتسجيل " 1268" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3855 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة ، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالة.

وأشارت الصحة الى تعافي 1725 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع اجمالي المتعافين 73924 حالة ، مشيراً الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 93910 اصابة واجمالي الحالات النشطة 19178 حالة

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 34287 شخص