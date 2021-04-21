جريمة صباح السالم تُثير الغضب في الكويت: شاب يخطف فتاة ويطعنها حتى الموت

استفاق العالم العربي والكويت تحديداً على جريمة صباح السالم التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً موقع تويتر، بعد مقتل فتاة على يد شاب عقب خطفها وطعنها حتى لفظت أنفاسها.

ولم يصدر عن مصادر العائلة أو مصادر رسمية عن السبب الحقيقي لارتكاب "جريمة صباح السالم"، لكن البعض تحدث أن الفتاة رفضت الزواج من الجاني ورفعت قضية ضده وتم إلقاء القبض عليه قبل خمسة أشهر، ومن ثمَّ تم إخراجه بكفالة مالية من النيابة العامة.

وانتشر في الهاشتاق مقطع فيديو يرصد لحظة قيام الجاني بخطف الفتاة بعد صدم سيارتها التي كانت فيها والدتها على ما يبدو وشقيقتها؛ حيث صرخت والدتها وصورت رقم السيارة.

وقالت والدة المخطوفة في الفيديو: إن ما حدث هو تهديد وشروع بالقتل بالإضافة إلى جريمة خطف في وضح النهار بالشارع، مؤكدة أنه يجب معاقبة وكيل النيابة الذي أطلق سراحه.

ويظهر في مقطع الفيديو نفس السيدة وهي أمام أحد مستشفيات الكويت وهي تصرخ بعد مقتل ابنتها بعدة طعنات، على يد الخاطف، لافتة إلى أنها حذرت الجهات المختصة من أن الجاني سيقوم بهذا التصرف.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن القبض على قاتل المواطنة في ضاحية صباح السالم؛ حيث اعترف بجريمته فورًا.