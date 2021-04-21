صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:08 ص
21 ابريل 2021
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صحة غزة : 10 وفيات  وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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