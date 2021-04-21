تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
26° - 25°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.28
يورو
3.93
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.63
جنيه إسترليني
4.52
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:08 ص
21 ابريل 2021
صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا
#اصابات
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
متعلقات
ليبيا تسجل 9 وفيات و 573 اصابة جديدة بفيروس كورونا
08:53 م
ألمانيا: 99 وفاة و13245 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)
02:26 م
وفاتان و554 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
09:51 ص
وزارة الصحة بغزة: تسجيل 481 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية
09:49 م
عاجل