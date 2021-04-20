بالأسماء..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 21 أبريل

وقالت الهيئة في بيان لها، ان السفر يوم الاربعاء سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الخامسة + السادسة حتى الرقم (80) من كشف رقم (2021/13)، مطالبة المواطنين الواردة اسمائهم بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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