النيابة العامة: انتهاء التحقيقات بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة الأردنية

أكدت النيابة العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، التحقيقات المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً تم الانتهاء منها.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، في بيان له، ان النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وأضاف:" تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وأشار إلى أن " نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".