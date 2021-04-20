"مهجة القدس": الأسير نعيم العصا يتنسم عبير الحرية بعد اعتقال دام (14) عامًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد نعيم محمود سعادة العصا (44 عامًا) من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عامًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 21/04/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (14) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر نعيم العصا ولد بتاريخ 08/01/1977م وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء. وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

و وجهت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس التهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة الى الأسـيـر المحـرر نعيم العصا وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.