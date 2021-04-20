مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفةً دعم للأسرى بخانيونس

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، وقفةَ دعمٍ وإسنادٍ للأسرى في سجون الاحتلال في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبه قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، محمد الشقاقي:" أن قضية الأسرى مركزيةٌ ومقدَّسةٌ وثابتةٌ في قلب كل فلسطيني حرٍّ".

وشدد الشقاقي، على أن المقاومة هي الدرع الحامي وخط الدفاع الأول عن الأسرى ولا تدَّخر جهدًا في سبيل حريتهم.

كما طالبَ المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لتحسين الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون كما كفلتها كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

ودعا الشقاقي إلى تبني الإعلام الحر والمقاوم لقضية الأسرى وإبراز معاناتهم وفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحقهم، وجعلها قضية رأي عام عالمي.

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، شفيق البريم:" نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالحركة الوطنية الأسيرة التي كانت في خندق النضال تتقدم الصفوف وتواجه المحتل البغيض".

وأضاف البريم قائلاً:" أن الأسرى بحاجة إلى جهد وطنيٍّ مستمرٍ من خلال تبني استراتيجية وطنية تضم الكل الفلسطيني بعيدًا عن "الفعاليات الموسمية النخبوية".

كما طالب بوضع قضية الأسرى على سلم الأوليات الوطنية حتى يتم الإفراج عنهم دون شرطٍ أو تمييزٍ، داعيًا إلى مواصلة الفعاليات والنشاطات الجماهيرية الداعمة لهم.

يشار انه لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يُصعِّد من حملته الشرسة تجاه الأسرى، حيث سحب أكثر من 170 صنف من مواد الكانتينا معظمهما من المعقمات والمنظفات في ظل انتشار وباء كورونا، إضافةً إلى التفتيشات والاقتحامات الليلية ومنع الزيارات والعزل الانفرادي وأجهزة التشويش والاستهتار الطبي المتعمد.

جدير ذكره انه يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني قرابة 4500 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 140 طفلًا، و37 أسيرًة، و440 معتقلًا إداريًا.



