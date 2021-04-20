افضل دعاء في ليلة القدر 2021

نقدم لكم اليوم افضل الادعية في ليلة القدر، حيث ينتظر ملايين المسلمين هذه الليلة بفارغ الصبر التي لا تتكرر الا مرة واحدة في العام، لذلك يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري ان يقدم لكم في هذا المقال افضل الادعية المستحبة في هذه الليلة.

تابعوا هذا المقال حتى النهاية للتعرف على هذا الدعاء، آملين أن ينال المقال اعجابكم.

أهمية ليلة القدر

ليلة القدر ليلة تكون فيها الاجور مضاعفة بشكل كبير من الله تعالى لعباده الموحدين ومن المفضل ان يحرص المسلمين على اغتنامها في الدعاء والتقرب إلى الله.

أفضل دعاء في ليلة القدر2021

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في هذه الليلة على ترديد عبارة دعاء :" اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".

ويعد هذا الدعاء من افضل وأعظم الادعية ليلة القدر، حيث يتقرب العبد المسلم إلى الله بهذا الدعاء سائلاً اياه ان يغفر له ذنوبه وسيئاته التي ارتكبها في الماضي .

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