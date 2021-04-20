نقدم لكم في هذا المقال تكبيرات عيد الفطر2021، حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم تكبيرات العيد للمتابعين بعد زيادة البحث عليها على محرك البحث جوجل، لذا تابعوا المقال للنهاية.

تكبيرات العيد هي من الاشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المسلمين قبل قدوم عيد الفطر السعيد لذا نقدم لكم هذا المقال بعنوان تكبيرات عيد الفطر .

تكبيرات عيد الفطر2021 بالفيديو

سنن العيد المستحبة:

يستحب فعل السنن التالية، كما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تؤدى صلاة العيد في الخلاء الرجال والنساء، كلٌ في جانب مخصص له

يجوز أداء صلاة العيد في المنزل إما جماعة، وإما منفردا وبدون خطبة

يتناول المسلم ثلاث أو خمس تمرات، ويغتسل، ويلبس ثوبا جديدا

يبدأون في التكبير حتى موعد الصلاة

في حال كان الأب هو الإمام، يتقدم هو أهل البيت، ويهم يقفون خلفه

في حال كانت المرأة هي الإمام، تقف في منتصف الصف الأول

تبدأ صلاة العيد بركعتين تسبقهما تكبيرة الإحرام ثم يشرع الإمام في دعاء الاستفتاح

وبعدما ينتهي منه، يبدأ بترديد ست تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، ويستحب له أن يفصلهما ببعض الوقت، ليفسح المجال للمأمومين بترديد التكبيرات وراءه

في الركعة الأولى يقرأ المصلي سورة الفاتحة، ثم ثلاث آيات من القرآن، ويفضل من سورة الأعلى

في الركعة الثانية تبدأ بخمس تكبيرات، تليها سورة الفاتحة، وثلاث آيات من القرآن، ويفضل من سورة الغاشية

ثم يتم صلاته من الركوع والسجود والتسليم

وحالما ينتهي الإمام من الصلاة، يشرع في إلقاء خطبة العيد

صلاة العيد جهرية دون أذان أو إقامة

تكبيرات عيد الفطر2021 بالفيديو

تكبيرات العيد:

إليكم الصيغة المتعارف عليها في تكبيرات العيد:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً

للاستماع لتكبيرات العيد إلصق الرابط التالي في محرك البحث الشهير جوجل واستمع لاجمل التكبيرات:

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1289075835207667712/pu/vid/400x224/QJIOEJCEDNkamvCM.mp4?tag=10