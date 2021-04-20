الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم 13 منزلا في قبلان جنوب نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف بناء وهدم 13 منزلا في بلدة قبلان جنوب نابلس.

بدوره قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات تقضي بوقف البناء والهدم لـ13 منزلا تقع في الجهة الشمالية من البلدة؛ وذلك بدعوى البناء في مناطق مصنفة (ج)، وبدون ترخيص.

واضاف دغلس أن بعض هذه المنازل مسكون والبعض الآخر في التجهيزات الأخيرة من أجل السكن.

هذا وصعدت حكومة الاحتلال مؤخرا من استهدافها للمنازل والمنشئات من خلال هدمها، رغم وجودها في المناطق المصنفة تابعة لإدارة السلطة.

يشار انه تجثم على أراضي نابلس 13 مستوطنة، و55 بؤرة استيطانية، وتقطع أوصالها الطرق الاستيطانية الالتفافية بطول 104 كيلومترات، والتي تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دونمًا.

وتجدر الاشارة بانه يقيم الاحتلال 24 معسكرًا له في أراضي المحافظة، ويفرض إغلاقًا على 80 منطقة، ويمثل الشارع الالتفافي البديل لشارع حوارة الرئيسي، واحدًا من أخطر المشاريع الاستيطانية في نابلس.