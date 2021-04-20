صحة غزة تطالب المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بتلقي اللقاح

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، إعلانا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، المسجلين وغير المسجلين على منصة التطعيم الخاصة بها، التوجه إلى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة، وذلك خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً، وذلك في مراكز التطعيم المعلن عنها سابقا وهي:

محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا التابعة للوزارة -عيادة الفاخورة التابعة للوكالة.

محافظة غزة: عيادة صبحة الحرازين- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية-عيادة الدرج-عيادة الشاطئ التابعة للوزارة -عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

محافظة الوسطى: عيادة المغازي وعيادة الدرج وكالة- وعيادة دير البلح التابعة للوزارة.

محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة -عيادة المعسكر وكالة.

محافظة رفح: عيادة رفح الوكالة -عيادة تل السلطان التابعة للوزارة.

وأكدت الصحة بغزة، سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في اعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض، متمنية السلامة للجميع.