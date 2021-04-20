اجتماع خلية الأزمة في غزة اليوم والصحة ترفع توصيات بتشديد الإجراءات.. فهل هناك قرارات جديدة؟

في ظل ارتفاع اعداد الوفيات والاصابات في قطاع غزة ، ومرور أكثر أسبوعين على بداية الاجراءات الوقائية الجزئية التي اتخذتها حكومة غزة بالإغلاق الليلى ووقف حركة السيارات واغلاق المدارس والجامعات الاسواق الشعبية الا ان المنحى الوبائي لم ينكسر بل ان اعداد الوفيات في ارتفاع ، وسط تحذيرات من وزيرة الصحة برام الله د. مي كلية : بأن الوضع الوبائي في قطاع غزة مقلق ، وترقب لما قد يرشح عن اجتماع اليوم لخلية الازمة في قطاع غزة حول امكانية اتخاذها لإجراءات قد تكون اكثر شدة من السابقة .

رئيس لجنة الطوارئ في محافظة غزة د. محمد أبو سلمية أكد اليوم الثلاثاء 20/4/2021 قال ان وزارة الصحة رفعت توصيات لخلية الازمة المقرر ان تعقد اجتماعها اليوم بشديد الإجراءات الوقائية لكسر منحى الاصابات ، وخاصة ان المنحى الوبائي لم ينكسر حتى اللحظة والاصابات والوفيات كما هي بالرغم من تطبيق الاجراءات الوقائية .

وقال ابو سلمية خلال تصريحات لصوت القدس تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك اجتماع لخلية الازمة اليوم ، حيث تم رفع كافة تطورات الحالة الوبائية بما فيها حالات الاصابات والوفيات واشغال الاسرة والأكسجين للمرضى ، متمنيا ان يتم اتخاذ قرارات أشد من السابق للسيطرة على الحالة الوبائية والتي تعتبر اشد واخطر من الموجة السابقة .

وبين أبو سلمية ان الوضع الوبائي صعب وان الوفيات حصدت أرواح نساء تترواح أعمارهم بين 30-40 عاماً بالإضافة الى شباب في نفس الفئة العمرية دون ان يكون لهم أي سجل مرضي، مشيراً الى ان الخطورة طالت العديد من النساء الحوامل ، حيث ان الاعراض تكون صعبة جداً ومقلقة بالرغم من ان الموجة السابقة شهدت العديد من الولادات القيصرية لمصابات بكورونا دون أي مضاعفات .

وبشأن وضع القطاع الصحي بين ان القطاع الصحي يسيطر على الوضع ، وهناك متسع في الأسرة ، مشيراً الى ان الصحة قد تعلمت من التجارب السابقة وسارعت قبل بداية الموجة الحالية بافتتاح العدد من الاقسام وعدم الاعتماد فقط على مستشفى الصداقة التركي أو المستشفى الاوروبي ، وافتتاح أقسام في جل المستشفيات ، بالإضافة الى التزود بالأكسجين ، ورفع اعداد الاسرة .

واستدرك " في حال زيادة الحالات عن ماهو موجود قد يكون الوضع خطير للغاية "

ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، ان الأعداد التي يتم الإعلان عنها لا تعكس الحالة الوبائية في فلسطين وخاصة في ظل استمرار إضراب القطاع الصحي في الضفة، مشيرةً الى ان عدد الوفيات هو ما يكشف مدى صعوبة الوضع الوبائي وخاصة بعد تسجيل 30 حالة وفاة بالامس 14 من الضفة و16 من غزة .

وقالت كيلة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم :" نحن قلقون على الوضع الوبائي في قطاع غزة ، وخاصة ان الاعداد التي يتم تسجيلها في ازدياد مضطرد ، نتيجة الكثافة السكنية ، وزيادة حالات الإصابات والوفاة ".

وبينت أن ممثلين من اللجنة الوبائية في قطاع غزة على اتصال مستمر مع الصحة في الضفة لمتابعة الحالة الوبائية في ظل الانتشار الكبير للإصابات والوفيات .

وفيما يخص المطاعيم قالت الوزيرة ، ان نسبة ما تلقاه المواطنين في قطاع غزة من مطاعيم ، اكبر من نسبة المطاعيم التي تلقاها المواطنين في الضفة والتي قد تعود لاعتمادها على اللقاح الروسي المتوفر حالياً في غزة .

وأوضحت ان الوزارة بصدد شراء 4.5 مليون من لقاحي فايزر وسبوتنيك بعد مصادقة مجلس الوزراء بالأمس ، وستبدأ الاتصالات بالشركات اليوم .

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، سجلت أمس الاثنين ، ارتفاعاً جديداً في وفيات فيروس كورونا، ب16 حالة وفاة، و(998) إصابة جديدة.