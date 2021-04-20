ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي والكويتي

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الثلاثاء 20-4-2021 ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 8.8% في مارس الماضي، عما كانت عليه قبل عام.

وأوضحت البيانات التي تم نشرها عبر وسائل الاعلام أن حجم الشحنات السعودية بلغت 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يوميا، مقابل 1.7 مليون برميل يوميا قبل عام.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا زيادة إمدادات النفط الخام من الكويت إلى 0.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29% عما كانت عليه قبل عام.

وبلغت واردات الصين من الإمارات 0.71 مليون برميل الشهر الماضي، بزيادة 86% عنها قبل عام.